Danh bạ công ty
Nvidia
Nhân Viên Tuyển Dụng Cấp độ

IC5

Cấp độ tại Nvidia

So sánh cấp độ
  1. IC1
  2. IC2
  3. IC3
    4. Hiển thị 6 Thêm cấp độ
Trung bình Hàng năm Tổng thu nhập
$304,667
Lương cơ bản
$224,667
Cổ phiếu thưởng ()
$73,333
Thưởng
$6,667

Dữ liệu lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
