Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in United States tại Nuro dao động từ $194K mỗi year cho L3 đến $364K mỗi year cho L5. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $272K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Nuro. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
L3
$194K
$137K
$49K
$8.3K
L4
$304K
$172K
$112K
$20K
L5
$364K
$196K
$153K
$14.2K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Nuro, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)