Novibet Mức lương

Mức lương tại Novibet dao động từ $19,591 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $32,604 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Novibet . Cập nhật lần cuối: 11/28/2025