Danh bạ công ty
Novartis
Novartis Mức lương

Mức lương tại Novartis dao động từ $2,460 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kế Toán ở mức thấp đến $540,000 cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Novartis. Cập nhật lần cuối: 10/23/2025

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $150K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $10.1K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $125K

Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
Median $31.5K
Phát Triển Kinh Doanh
Median $540K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $79.4K
Kỹ Sư Cơ Khí
Median $100K
Kế Toán
$2.5K
Trợ Lý Hành Chính
$14.7K
Kỹ Sư Y Sinh
$229K
Vận Hành Kinh Doanh
$24.4K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$269K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$75.3K
Dịch Vụ Khách Hàng
$79.6K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$122K
Nhân Sự
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$281K
Vận Hành Marketing
$26.8K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$64.3K
Quản Lý Sản Phẩm
$94.7K
Quản Lý Chương Trình
$125K
Quản Lý Dự Án
$24.9K
Bán Hàng
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$163K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Novartis là Phát Triển Kinh Doanh với tổng thu nhập hàng năm là $540,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Novartis là $97,354.

