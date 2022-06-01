Novant Health Mức lương

Mức lương tại Novant Health dao động từ $44,845 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Information Technologist (IT) ở mức thấp đến $148,852 cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Novant Health . Cập nhật lần cuối: 10/23/2025