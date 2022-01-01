Nova Credit Mức lương

Mức lương tại Nova Credit dao động từ $110,550 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Viên Tuyển Dụng ở mức thấp đến $174,125 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Nova Credit . Cập nhật lần cuối: 10/23/2025