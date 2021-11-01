Danh bạ công ty
NOV
NOV Mức lương

Mức lương tại NOV dao động từ $50,250 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $208,035 cho vị trí Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của NOV. Cập nhật lần cuối: 10/23/2025

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $82.5K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $94.5K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $149K

Phát Triển Kinh Doanh
$191K
Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng
$50.3K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$208K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$109K
Quản Lý Sản Phẩm
$136K
Quản Lý Dự Án
$96.9K
Kỹ Sư Bán Hàng
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại NOV là Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $208,035. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại NOV là $109,450.

