NOV Mức lương

Mức lương tại NOV dao động từ $50,250 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $208,035 cho vị trí Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của NOV . Cập nhật lần cuối: 10/23/2025