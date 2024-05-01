Nous Mức lương

Mức lương tại Nous dao động từ $14,634 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh ở mức thấp đến $96,515 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Nous . Cập nhật lần cuối: 10/23/2025