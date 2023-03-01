Notable Health Mức lương

Mức lương tại Notable Health dao động từ $109,450 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức thấp đến $280,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Notable Health . Cập nhật lần cuối: 10/23/2025