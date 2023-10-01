Danh bạ công ty
NOS
NOS Mức lương

Mức lương tại NOS dao động từ $23,736 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức thấp đến $58,309 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của NOS. Cập nhật lần cuối: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$23.7K
Quản Lý Sản Phẩm
$49.3K
Quản Lý Dự Án
$28.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
Kỹ Sư Bán Hàng
$30.5K
Kỹ Sư Phần Mềm
$58.3K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$55.8K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại NOS là Kỹ Sư Phần Mềm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $58,309. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại NOS là $39,899.

