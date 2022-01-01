Danh bạ công ty
NortonLifeLock
NortonLifeLock Mức lương

Mức lương tại NortonLifeLock dao động từ $21,883 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $273,360 cho vị trí Quản Lý Chương Trình ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của NortonLifeLock. Cập nhật lần cuối: 10/23/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
Median $200K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$157K

Phát Triển Kinh Doanh
$159K
Dịch Vụ Khách Hàng
$194K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$233K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$71.8K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$141K
Marketing
$189K
Vận Hành Marketing
$85.4K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $109K
Quản Lý Chương Trình
$273K
Quản Lý Dự Án
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$152K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$239K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$209K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

30%

NĂM 1

30%

NĂM 2

40%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại NortonLifeLock, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 30% được phát hành trong 1st-NĂM (30.00% hàng năm)

  • 30% được phát hành trong 2nd-NĂM (30.00% hàng năm)

  • 40% được phát hành trong 3rd-NĂM (40.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại NortonLifeLock là Quản Lý Chương Trình at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $273,360. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại NortonLifeLock là $154,087.

