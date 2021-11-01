Danh bạ công ty
Northern Trust
Northern Trust Mức lương

Mức lương tại Northern Trust dao động từ $46,672 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) ở mức thấp đến $255,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Northern Trust. Cập nhật lần cuối: 9/9/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $148K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $78K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $110K

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $46.7K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $238K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $123K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $255K
Kế Toán
$107K
Trợ Lý Hành Chính
$63.7K
Dịch Vụ Khách Hàng
$79.6K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$81.4K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$94.5K
Nhân Sự
$86.2K
Chuyên Viên Ngân Hàng Đầu Tư
$86.2K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$139K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$131K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$109K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$240K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Northern Trust là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm với tổng thu nhập hàng năm là $255,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Northern Trust là $108,206.

