NinjaCat Mức lương

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại NinjaCat là Quản Lý Sản Phẩm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $153,514. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.