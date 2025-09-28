Thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in United States tại Nielsen dao động từ $173K mỗi year cho Senior Product Manager đến $189K mỗi year cho Director. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $174K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Nielsen. Cập nhật lần cuối: 9/28/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
