Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in United States tại Nielsen dao động từ $111K mỗi year cho Data Scientist đến $122K mỗi year cho Senior Data Scientist. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $115K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Nielsen. Cập nhật lần cuối: 9/28/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
Không tìm thấy thông tin lương
