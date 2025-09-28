Tổng thu nhập Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in United States tại Nielsen là $93.5K mỗi year cho Business Analyst. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $65.5K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Nielsen. Cập nhật lần cuối: 9/28/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Business Analyst
$93.5K
$93.5K
$0
$0
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
