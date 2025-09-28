Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại NICE dao động từ $92.3K mỗi year cho Software Engineer đến $218K mỗi year cho Lead Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $128K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của NICE. Cập nhật lần cuối: 9/28/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới