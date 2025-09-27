Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in India tại nference dao động từ ₹2.18M mỗi year cho Software Engineer đến ₹5.55M mỗi year cho Staff Engineer. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹2.94M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của nference. Cập nhật lần cuối: 9/27/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
