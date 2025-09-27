Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại NextRoll dao động từ $155K mỗi year cho EIC2 đến $190K mỗi year cho EIC3. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $180K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của NextRoll. Cập nhật lần cuối: 9/27/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
