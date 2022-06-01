Danh bạ công ty
Newfold Digital
Newfold Digital Mức lương

Mức lương tại Newfold Digital dao động từ $19,127 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $171,353 cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Newfold Digital. Cập nhật lần cuối: 9/16/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $19.1K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $50.8K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$83.3K

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$109K
Quản Lý Sản Phẩm
$55.9K
Quản Lý Dự Án
$53.8K
Bán Hàng
$63.7K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$132K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$171K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Newfold Digital là Kiến Trúc Sư Giải Pháp at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $171,353. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Newfold Digital là $63,700.

