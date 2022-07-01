Danh bạ công ty
Nearpod Mức lương

Mức lương tại Nearpod dao động từ $83,300 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $163,710 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Nearpod. Cập nhật lần cuối: 9/9/2025

$160K

Dịch Vụ Khách Hàng
$83.3K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$131K
Kỹ Sư Phần Mềm
$164K

Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

