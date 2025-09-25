Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại NCR dao động từ $93.4K mỗi year cho Grade 9 đến $169K mỗi year cho Grade 13. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $100K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của NCR. Cập nhật lần cuối: 9/25/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
Không tìm thấy thông tin lương
