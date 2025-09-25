Thu nhập Nhà Thiết Kế Sản Phẩm in United States tại NCR dao động từ $93.5K mỗi year cho Grade 9 đến $140K mỗi year cho Grade 11. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $133K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của NCR. Cập nhật lần cuối: 9/25/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
