Gói thu nhập trung vị của Nhà khoa học nghiên cứu in Singapore tại National University of Singapore có tổng giá trị SGD 96.1K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của National University of Singapore. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
Tổng mỗi năm
SGD 96.1K
Cấp bậc
L5
Lương cơ bản
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Thưởng
SGD 0
Số năm tại công ty
0 Năm
Số năm kinh nghiệm
2 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại National University of Singapore?
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Đóng góp

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà khoa học nghiên cứu tại National University of Singapore in Singapore có tổng thu nhập hàng năm là SGD 128,249. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại National University of Singapore cho vị trí Nhà khoa học nghiên cứu in Singapore là SGD 96,073.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho National University of Singapore

Tài nguyên khác