Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà khoa học nghiên cứu tại National University of Singapore in Singapore có tổng thu nhập hàng năm là SGD 128,249. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.