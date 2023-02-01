Danh bạ công ty
Multiverse Mức lương

Mức lương tại Multiverse dao động từ $70,569 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $296,082 cho vị trí Bán Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Multiverse. Cập nhật lần cuối: 10/23/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $115K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $78.6K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$202K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$70.6K
Nhân Sự
$131K
Marketing
$76.6K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $87.4K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$163K
Bán Hàng
$296K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$153K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Multiverse là Bán Hàng at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $296,082. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Multiverse là $123,016.

Tài nguyên khác