MTS Mức lương

Khoảng lương MTS từ $13,866 trong tổng thu nhập hàng năm cho Quản lý dự án ở mức thấp nhất đến $83,421 cho Quản lý khoa học dữ liệu ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của MTS. Cập nhật lần cuối: 8/18/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ sư phần mềm
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

Kỹ sư iOS

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư DevOps

Nhà khoa học dữ liệu
Median $35K
Nhà phân tích kinh doanh
Median $30.6K

Nhà phân tích dữ liệu
Median $14.7K
Nhà thiết kế sản phẩm
Median $30.4K
Quản lý sản phẩm
Median $48.4K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $66.7K
Quản lý dự án
Median $13.9K
Quản lý khoa học dữ liệu
Median $83.4K
Trợ lý hành chính
$81.1K
Nhà phân tích tài chính
$18.7K
Nhân sự
$16.6K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$57.3K
Nhà tư vấn quản lý
$47.6K
Marketing
$27.3K
Quản lý thiết kế sản phẩm
$68.3K
Kiến trúc sư giải pháp
$61.9K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$44.5K
Câu hỏi thường gặp

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā MTS, ir Quản lý khoa học dữ liệu ar gada kopējo atalgojumu $83,421.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā MTS, ir $44,476.

