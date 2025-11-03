Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in India tại Mphasis dao động từ ₹394K mỗi year cho L1 đến ₹2.11M mỗi year cho L5. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹1.46M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Mphasis. Cập nhật lần cuối: 11/3/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
