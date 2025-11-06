Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Toronto Area tại Mozilla dao động từ CA$152K mỗi year cho P2 đến CA$316K mỗi year cho P5. Gói thu nhập trung vị year in Greater Toronto Area có tổng giá trị CA$169K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Mozilla. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
