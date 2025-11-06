Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Berlin Metropolitan Region tại Mozilla dao động từ €120K mỗi year cho P3 đến €134K mỗi year cho P4. Gói thu nhập trung vị year in Berlin Metropolitan Region có tổng giá trị €128K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Mozilla. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
