Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Motorola dao động từ $102K mỗi year cho L7 đến $145K mỗi year cho L9. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $115K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Motorola. Cập nhật lần cuối: 11/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
