Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Momentive.ai dao động từ €63.3K mỗi year cho P1 đến €127K mỗi year cho P5. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị €125K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Momentive.ai. Cập nhật lần cuối: 9/28/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
P1
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Momentive.ai, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)