Tổng thu nhập trung bình của Bán Hàng in United States tại Momentive.ai dao động từ $93.5K đến $133K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Momentive.ai. Cập nhật lần cuối: 9/28/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

$107K - $125K
United States
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
$93.5K$107K$125K$133K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

$160K

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Momentive.ai, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Bán Hàng tại Momentive.ai in United States có tổng thu nhập hàng năm là $133,380. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Momentive.ai cho vị trí Bán Hàng in United States là $93,480.

