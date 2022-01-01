Danh bạ công ty
Moderna
Moderna Mức lương

Mức lương tại Moderna dao động từ $40,899 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kế Toán ở mức thấp đến $351,832 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Moderna. Cập nhật lần cuối: 10/19/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $180K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
Median $260K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Kỹ Sư Y Sinh
Median $98K
Kế Toán
$40.9K
Kỹ Sư Hóa Học
$140K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$72.6K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$256K
Nhân Sự
$241K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$279K
Kỹ Sư Cơ Khí
$166K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$336K
Quản Lý Chương Trình
$332K
Quản Lý Dự Án
$245K
Công Tác Pháp Chế
$312K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$352K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Moderna, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Moderna là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $351,832. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Moderna là $243,210.

