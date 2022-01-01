Danh bạ công ty
Mixpanel
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Mixpanel Mức lương

Mức lương tại Mixpanel dao động từ $41,790 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý ở mức thấp đến $353,723 cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Mixpanel. Cập nhật lần cuối: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Kỹ Sư Phần Mềm
L3 $237K
L4 $276K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
Median $242K
Vận Hành Kinh Doanh
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Phát Triển Kinh Doanh
$269K
Dịch Vụ Khách Hàng
$101K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$221K
Nhân Sự
$340K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$41.8K
Vận Hành Marketing
$208K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$354K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$180K
Bán Hàng
$179K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$254K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Mixpanel, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Truy cập cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Truy cập ngay!

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Mixpanel là Nhà Thiết Kế Sản Phẩm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $353,723. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Mixpanel là $229,193.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Mixpanel

Công ty liên quan

  • Docker
  • WePay
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • People.ai
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác