Danh bạ công ty
Minor International
Minor International Mức lương

Mức lương tại Minor International dao động từ $10,256 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kế Toán ở mức thấp đến $37,978 cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Minor International. Cập nhật lần cuối: 9/16/2025

Kế Toán
$10.3K
Trợ Lý Hành Chính
$10.6K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$38K

Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Minor International is Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $37,978. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Minor International is $10,570.

Tài nguyên khác