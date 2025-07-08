Miniso Mức lương

Mức lương tại Miniso dao động từ $6,733 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Bán Hàng ở mức thấp đến $167,969 cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Miniso . Cập nhật lần cuối: 11/27/2025