Minecraft Mức lương

Mức lương tại Minecraft dao động từ $125,625 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $150,750 cho vị trí Bán Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Minecraft . Cập nhật lần cuối: 11/22/2025