MindTickle Mức lương

Mức lương tại MindTickle dao động từ $14,439 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT) ở mức thấp đến $153,628 cho vị trí Biên Tập Viên Quảng Cáo ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của MindTickle. Cập nhật lần cuối: 11/27/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $46.9K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Sản Phẩm
Median $79.1K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Biên Tập Viên Quảng Cáo
$154K
Thành Công Khách Hàng
$86.6K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$29.8K
Nhân Sự
$31.6K
Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT)
$14.4K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$25.1K
Quản Lý Chương Trình
$65.7K
Quản Lý Dự Án
$89.4K
Vận Hành Doanh Thu
$16.3K
Bán Hàng
$105K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại MindTickle, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại MindTickle là Biên Tập Viên Quảng Cáo at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $153,628. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại MindTickle là $65,737.

Tài nguyên khác

