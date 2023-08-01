MindsDB Mức lương

Mức lương tại MindsDB dao động từ $125,134 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Sự ở mức thấp đến $214,200 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của MindsDB . Cập nhật lần cuối: 11/26/2025