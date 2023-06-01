Danh bạ công ty
Mill
Mill Mức lương

Mức lương tại Mill dao động từ $167,160 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Chương Trình ở mức thấp đến $229,500 cho vị trí Pháp Lý ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Mill. Cập nhật lần cuối: 9/8/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $172K
Pháp Lý
$230K
Kỹ Sư Cơ Khí
$188K

Quản Lý Chương Trình
$167K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Mill là Pháp Lý at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $229,500. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Mill là $180,219.

