Thu nhập Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in Greater Seattle Area tại Microsoft dao động từ $278K mỗi year cho 64 đến $1.47M mỗi year cho VP. Gói thu nhập trung vị year in Greater Seattle Area có tổng giá trị $391K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Microsoft. Cập nhật lần cuối: 11/7/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
64
$278K
$197K
$49K
$31.8K
Principal EM
$355K
$215K
$88.2K
$51.5K
66
$397K
$237K
$114K
$46.5K
Senior Director
$530K
$243K
$215K
$72K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)
20%
NĂM 1
20%
NĂM 2
20%
NĂM 3
20%
NĂM 4
20%
NĂM 5
Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:
20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 2nd-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 3rd-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 4th-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 5th-NĂM (20.00% hàng năm)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
