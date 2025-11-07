Thu nhập Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in Czech Republic tại Microsoft dao động từ CZK 2.75M mỗi year cho 64 đến CZK 5.29M mỗi year cho 66. Gói thu nhập trung vị year in Czech Republic có tổng giá trị CZK 4.04M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Microsoft. Cập nhật lần cuối: 11/7/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
64
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)
Sometimes a 5 year schedule
20%
NĂM 1
20%
NĂM 2
20%
NĂM 3
20%
NĂM 4
20%
NĂM 5
Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:
20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 2nd-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 3rd-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 4th-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 5th-NĂM (20.00% hàng năm)
Sometimes a 5 year schedule
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
Sometimes a 5 year schedule
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
Sometimes a 5 year schedule