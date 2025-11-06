Danh bạ công ty
Microsoft
Microsoft Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Greater Dallas Area

Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Dallas Area tại Microsoft dao động từ $141K mỗi year cho 59 đến $276K mỗi year cho 65. Gói thu nhập trung vị year in Greater Dallas Area có tổng giá trị $189K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Microsoft. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
SDE
59(Cấp độ mới vào nghề)
$141K
$103K
$21.5K
$16K
60
$154K
$113K
$27.1K
$14.1K
SDE II
61
$175K
$127K
$34.9K
$12.4K
62
$186K
$140K
$30.3K
$16.3K
Microsoft logo
+$240K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Lương thực tập

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

20%

NĂM 1

20%

NĂM 2

20%

NĂM 3

20%

NĂM 4

20%

NĂM 5

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:

  • 20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 2nd-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 3rd-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 4th-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 5th-NĂM (20.00% hàng năm)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Chức danh được bao gồm

Kỹ sư iOS

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư mạng

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư phần mềm bảo mật

Kỹ sư DevOps

Kỹ sư tin cậy hệ thống

Kỹ sư tiền mã hóa

Kỹ sư phần mềm thực tế ảo

Kỹ sư hệ thống

Kỹ sư phần mềm trò chơi điện tử

Đại diện lập trình viên

Nhà khoa học nghiên cứu

Nghiên cứu viên AI

Kỹ sư AI

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Microsoft in Greater Dallas Area có tổng thu nhập hàng năm là $287,325. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Microsoft cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Dallas Area là $192,400.

Tài nguyên khác