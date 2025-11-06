Danh bạ công ty
Microsoft
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Kỹ Sư Phần Mềm

  • Tất cả mức lương Kỹ Sư Phần Mềm

  • Costa Rica

Microsoft Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Costa Rica

Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Costa Rica tại Microsoft dao động từ CRC 32.44M mỗi year cho 59 đến CRC 57.51M mỗi year cho 63. Gói thu nhập trung vị year in Costa Rica có tổng giá trị CRC 48.49M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Microsoft. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
SDE
59(Cấp độ mới vào nghề)
CRC 32.44M
CRC 25.65M
CRC 4.89M
CRC 1.91M
60
CRC 29.39M
CRC 27.98M
CRC 0
CRC 1.41M
SDE II
61
CRC 47.24M
CRC 33.93M
CRC 11.11M
CRC 2.2M
62
CRC 53.74M
CRC 40.73M
CRC 7.87M
CRC 5.14M
Xem 9 Thêm cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Microsoft logo
+CRC 121M
Block logo
+CRC 29.24M
Robinhood logo
+CRC 44.87M
Stripe logo
+CRC 10.08M
Datadog logo
+CRC 17.65M
Verily logo
+CRC 11.09M
Don't get lowballed
Thông tin mức lương mới nhất
ThêmThêm LươngThêm Thông Tin Lương

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Xuất dữ liệuXem việc làm đang tuyển
Lương thực tập

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Sometimes a 5 year schedule

20%

NĂM 1

20%

NĂM 2

20%

NĂM 3

20%

NĂM 4

20%

NĂM 5

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:

  • 20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 2nd-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 3rd-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 4th-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 5th-NĂM (20.00% hàng năm)

Sometimes a 5 year schedule

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Sometimes a 5 year schedule

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Sometimes a 5 year schedule



Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Kỹ Sư Phần Mềm đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Chức danh được bao gồm

Gửi chức danh mới

Kỹ sư iOS

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư mạng

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư phần mềm bảo mật

Kỹ sư DevOps

Kỹ sư tin cậy hệ thống

Kỹ sư tiền mã hóa

Kỹ sư phần mềm thực tế ảo

Kỹ sư hệ thống

Kỹ sư phần mềm trò chơi điện tử

Đại diện lập trình viên

Nhà khoa học nghiên cứu

Nghiên cứu viên AI

Kỹ sư AI

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Microsoft in Costa Rica có tổng thu nhập hàng năm là CRC 64,336,723. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Microsoft cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in Costa Rica là CRC 49,700,095.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Microsoft

Công ty liên quan

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác