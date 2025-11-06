Microsoft Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Costa Rica

Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Costa Rica tại Microsoft dao động từ CRC 32.44M mỗi year cho 59 đến CRC 57.51M mỗi year cho 63. Gói thu nhập trung vị year in Costa Rica có tổng giá trị CRC 48.49M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Microsoft. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025

Tên cấp độ Tổng cộng Lương cơ bản Cổ phần (/yr) Thưởng SDE 59 ( Cấp độ mới vào nghề ) CRC 32.44M CRC 25.65M CRC 4.89M CRC 1.91M 60 CRC 29.39M CRC 27.98M CRC 0 CRC 1.41M SDE II 61 CRC 47.24M CRC 33.93M CRC 11.11M CRC 2.2M 62 CRC 53.74M CRC 40.73M CRC 7.87M CRC 5.14M Xem 9 Thêm cấp độ

Thông tin mức lương mới nhất

Lịch Trình Phát Hành Chính Thay Thế 1 Thay Thế 2 Thay Thế 3 25 % NĂM 1 25 % NĂM 2 25 % NĂM 3 25 % NĂM 4 Loại Cổ Phiếu RSU Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm: 25 % được phát hành trong 1st - NĂM ( 25.00 % hàng năm )

Lịch trình trao quyền tại Microsoft ?

