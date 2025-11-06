Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Bucharest Metropolitan Area tại Microsoft dao động từ RON 294K mỗi year cho 59 đến RON 526K mỗi year cho 64. Gói thu nhập trung vị year in Bucharest Metropolitan Area có tổng giá trị RON 372K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Microsoft. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
SDE
RON 294K
RON 194K
RON 79.6K
RON 20.5K
60
RON 303K
RON 195K
RON 90.3K
RON 17.4K
SDE II
RON 315K
RON 197K
RON 86.4K
RON 31.7K
62
RON 398K
RON 257K
RON 85.5K
RON 55.7K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)
Sometimes a 5 year schedule
20%
NĂM 1
20%
NĂM 2
20%
NĂM 3
20%
NĂM 4
20%
NĂM 5
Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:
20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 2nd-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 3rd-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 4th-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 5th-NĂM (20.00% hàng năm)
Sometimes a 5 year schedule
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
Sometimes a 5 year schedule
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
Sometimes a 5 year schedule
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới
Kỹ sư iOS
Kỹ sư phần mềm frontend
Kỹ sư học máy
Kỹ sư phần mềm backend
Kỹ sư phần mềm full-stack
Kỹ sư mạng
Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)
Kỹ sư dữ liệu
Kỹ sư phần mềm sản xuất
Kỹ sư phần mềm bảo mật
Kỹ sư DevOps
Kỹ sư tin cậy hệ thống
Kỹ sư tiền mã hóa
Kỹ sư phần mềm thực tế ảo
Kỹ sư hệ thống
Kỹ sư phần mềm trò chơi điện tử
Đại diện lập trình viên
Nhà khoa học nghiên cứu
Nghiên cứu viên AI
Kỹ sư AI