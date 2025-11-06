Danh bạ công ty
Microsoft
  • Mức lương
  • Bán Hàng

  • Tất cả mức lương Bán Hàng

  • Singapore

Microsoft Bán Hàng Mức lương tại Singapore

Thu nhập Bán Hàng in Singapore tại Microsoft dao động từ SGD 298K mỗi year cho 61 đến SGD 642K mỗi year cho 66. Gói thu nhập trung vị year in Singapore có tổng giá trị SGD 363K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Microsoft. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
59
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
60
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
61
SGD 292K
SGD 163K
SGD 37.6K
SGD 91.7K
62
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Xem 8 Thêm cấp độ
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Sometimes a 5 year schedule

20%

NĂM 1

20%

NĂM 2

20%

NĂM 3

20%

NĂM 4

20%

NĂM 5

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:

  • 20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 2nd-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 3rd-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 4th-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 5th-NĂM (20.00% hàng năm)

Sometimes a 5 year schedule

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Sometimes a 5 year schedule

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Microsoft, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Sometimes a 5 year schedule



Chức danh được bao gồm

Gửi chức danh mới

Đại diện bán hàng thực địa

Quản lý bán hàng thực địa

Điều hành tài khoản

Quản lý tài khoản

Kỹ sư thành công khách hàng

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Bán Hàng tại Microsoft in Singapore có tổng thu nhập hàng năm là SGD 642,396. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Microsoft cho vị trí Bán Hàng in Singapore là SGD 345,774.

Tài nguyên khác