Metrolinx Mức lương

Mức lương tại Metrolinx dao động từ $54,608 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính ở mức thấp đến $113,821 cho vị trí Kỹ Sư Xây Dựng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Metrolinx. Cập nhật lần cuối: 8/31/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $76.5K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$70.8K
Kỹ Sư Xây Dựng
$114K

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$63.8K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$73.9K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$54.6K
Kỹ Sư Phần Cứng
$101K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$79.4K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
$79.1K
Câu hỏi thường gặp

A função com maior remuneração relatada na Metrolinx é Kỹ Sư Xây Dựng at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $113,821.
A remuneração total anual mediana relatada na Metrolinx é $76,455.

