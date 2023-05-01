Thư Mục Công Ty
Metro Mức lương

Khoảng lương Metro từ $13,746 trong tổng thu nhập hàng năm cho Bán hàng ở mức thấp nhất đến $143,715 cho Vận hành marketing ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Metro. Cập nhật lần cuối: 8/9/2025

$160K

Trợ lý hành chính
$39.8K
Nhà khoa học dữ liệu
$64.4K
Vận hành marketing
$144K

Nhà thiết kế sản phẩm
$74.1K
Quản lý sản phẩm
$115K
Quản lý dự án
$16.4K
Bán hàng
$13.7K
Kỹ sư phần mềm
$60.3K
Kiến trúc sư giải pháp
$105K
Câu hỏi thường gặp

