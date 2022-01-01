MessageBird Mức lương

Mức lương tại MessageBird dao động từ $51,900 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Sự ở mức thấp đến $156,777 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của MessageBird . Cập nhật lần cuối: 11/27/2025