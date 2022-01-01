Danh bạ công ty
MessageBird
MessageBird Mức lương

Mức lương tại MessageBird dao động từ $51,900 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Sự ở mức thấp đến $156,777 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của MessageBird. Cập nhật lần cuối: 11/27/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $120K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $152K
Nhân Sự
$51.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$78.6K
Quản Lý Sản Phẩm
$157K
Nhà Tuyển Dụng
$62.6K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại MessageBird, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại MessageBird là Quản Lý Sản Phẩm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $156,777. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại MessageBird là $99,353.

Tài nguyên khác

