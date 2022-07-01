Mesh.ai Mức lương

Mức lương tại Mesh.ai dao động từ $14,325 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức thấp đến $105,812 cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Mesh.ai . Cập nhật lần cuối: 10/22/2025